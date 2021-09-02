الإطاحة بمواطنين ظهرا بفيديو وهما يتباهيان بذبح وعل بالمدينة

المناطق ـ المدينة المنورة:

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، شخصين ظهرا بمقطع فيديو متداول وهما يتباهيان بتصوير كائن فطري “وعل”، بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهما وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، إلى جانب إحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

ولفت إلى أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ 60 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.