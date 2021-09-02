رئيس جامعة حائل: دخول 15 جامعة في تصنيف «التايمز» دليل على دعم القيادة للتعليم (فيديو)

محررو المناطق

قال خليل بن إبراهيم سلامة البراهيم، رئيس جامعة حائل، إن تحقيق 15 جامعة من ضمنها جامعة حائل تقدما في ترتيبها ضمن الجامعات العالمية وفق تصنيف تايمز يعد انجازا وطنيا.

وأوضح البراهيم أن هذا التقدم يؤكد دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وتعزيز دور الجامعات السعودية سواء فى الريادة والتميز والمنافسة عالميا، ويؤكد أيضا أن وزارة التعليم تستجيب لتطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة البحث والتطوير الوطنية للتعليم ودفع مسيراتها نحو إنجازات تعليمية عالمية مرموقة وفق تصنيفات محلية وعالمية.

وتابع البراهيم “لا شك أن هذه الجهود والمؤشرات فى التصنيف انعكست ايجابا على مؤشرات البحث العلمى وتبوأت الجامعة مركز متقدما سواء على المستوى الوطنى او العالمى، فقد بلغت نسبة الاستشهادات العالمية بأبحاث الجامعة خلال العام الجارى قرابة 12 الف استشهاد علمى ونتوقع أيضا أن يتجاوز قبل نهاية العام الجارى الـ16 الف استشهاد وفق لقواعد البيانات البحثية.

وأوضح البراهيم أن هذا الانجاز جاء من خلال متابعة من قبل وزير التعليم على مدار السنوات الماضية وهناك خطة وخارطة منظومات بحث وتطوير واستحداث هويات بحثية للجامعات تم بناؤها بطرق وأساليب احترافية عالمية وهذا بالتأكيد يهدف لتكليل جهود الباحثين وتقدم أبحاثهم والصعود بمخرجاتهم البحثية إلى ترتيب المستويات العالمية.