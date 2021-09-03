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أصحاب «الهواتف الأندرويد» محظورين من أهم مهامه بسبب خطأ في جوجل 

أصحاب «الهواتف الأندرويد» محظورين من أهم مهامه بسبب خطأ في جوجل 
http://almnatiq.net/?p=1021621
المناطق_ وكالات

أثر خطأ في تطبيق جوجل على نظام هواتف الأندرويد، حيث جعلت أصحابها تُركوا غير قادرين على الرد أو إجراء مكالمات.

وحذر جوجل من أن بعض نماذج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد غير قادرة على إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية بسبب خطأ في تطبيق جوجل، وتشير تقارير صحفية، أنه ولحسن الحظ، عالجت الشركة المشكلة بتحديث جديد، لكنك ستحتاج إلى التوجه إلى متجر Play لتثبيته في أقرب وقت ممكن.

من جانبه قال مدير المجتمع في جوجل، إن خلل المكالمات الهاتفية نتج عن تصحيح حديث، ونشر على المنتديات: “بعد التحديث الأخير لتطبيق Google Search على “أندرويد”، يواجه مستخدمو بعض الهواتف المحمولة صعوبة في تلقي المكالمات وإجرائها”.

وأضاف المدير، أنه إذا عُطّلت التحديثات التلقائية على هاتفك الذكي، أو لم تكن متصلا بإشارة Wi-Fi موثوقة خلال الأيام القليلة الماضية، فستحتاج إلى تثبيت التحديث يدويا الآن، وللقيام بذلك، توجه إلى متجر Google Play على الجهاز المتأثر. وبعد ذلك، ابحث عن “Google” في علامة تبويب التطبيقات. قم بتحميل قائمة المتجر الخاصة بالتطبيق، ويجب أن يكون هناك زر تحديث في الأعلى.

وأكد عدد من مستخدمي “أندرويد” أن تحديث تطبيق جوجل مكّنهم من إجراء مكالمات مرة أخرى. ومع ذلك، ادعى بعض الأشخاص أن حذف التطبيق هو الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الوظيفة الأساسية.

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