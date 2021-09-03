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مبادرة إنسانية.. «مكتب العمل» ينهي اجراءات خروج نهائي لوافد بالعناية المركزة

مبادرة إنسانية.. «مكتب العمل» ينهي اجراءات خروج نهائي لوافد بالعناية المركزة

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مبادرة إنسانية.. «مكتب العمل» ينهي اجراءات خروج نهائي لوافد بالعناية المركزة

مبادرة إنسانية.. «مكتب العمل» ينهي اجراءات خروج نهائي لوافد بالعناية المركزة
http://almnatiq.net/?p=1021629
محررو المناطق

كلف مدير مكتب العمل بمحافظة الأحساء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علي العطية، فريق عمل في قسم العلاقات العمالية بالمكتب، لإنهاء إجراءات خروج نهائي لوافد في حالة حرجة بالعناية المركزة في أحد المستشفيات الأهلية بالمحافظة.

وتلقى المكتب في وقت سابق إشعاراً، برغبة المقيم في السفر إلى بلاده لاستكمال علاجه هناك، مع صعوبة حضوره إلى المكتب لاستكمال إجراءات سفره لإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي من المملكة، وتوجه فريق مكتب العمل إلى المستشفى والتقى بالمقيم في لافتة انسانية، وتولى الفريق إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالخروج النهائي، واستكمال إنهاء القضايا العمالية المستوفية للمتطلبات بالتواصل مع أطرافها، وذلك بعد التأكد من المستندات المقدمة وإصدار رقم سداد بالرسوم المطلوبة، وإرسال الطلب إلى وزارة الداخلية.

من جانبه، أكد العطية، أن تلك البادرة تأتي ضمن توجهات إدارة المكتب إلى مد جسور التواصل مع كافة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة والوقوف على رضا المستفيد بتقديمها عبر القنوات الرسمية من وسائل التواصل الاجتماعي أو الوقوف الشخصي.

وفيما يلي خطوات تنفيذ الخروج النهائي في مكتب العمل، زيارة مكتب العمل، والتقدم بطلب رخصة عمل بغرض الخروج النهائى، التأكد من المستندات المقدمة وإصدار رقم سداد بالرسوم المطلوبة وإرسال الطلب إلى وزارة الداخلية، سداد الرسوم المالية المطلوبة قبل التوجه إلى الجوازات، بعد السداد تتم مراجعة مكتب الجوازات من أجل إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

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