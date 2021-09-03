«فلكية جدة» تكشف عن ظاهرة نادرة تزين سماء المملكة 

محررو المناطق

تظهر ظاهرة فلكية نادرة في سماء المملكة والوطن العربي، فجر السبت، وقبل شروق الشمس، المعروفة باسم عنقود النثرة.

ويظهر هلال القمر الصغير المضاء بنسبة 9% على بعد 3 درجات فقط من عنقود النثرة بالأفق الشرقي، ويمكن رؤية حوالي 60 نجماً منها بواسطة المنظار على الرغم من أن العشرات أو نحو ذلك تكون ساطعة بشكل بارز.

من جانبه قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن النثرة عنقود نجمي مفتوح ومن أقرب العناقيد النجمية للشمس، يبعد حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان، ويحتوي على ما يزيد قليلاً عن 1000 نجم ، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي .

وتابع أبو زاهرة، نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة ، فإن عنقود النثرة معروف منذ القِدَم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها خلية النحل لأنها تشبه سرباً من النحل.

وأشار أبو زاهرة الي إنه بشكل عام رؤية النثرة ستكون تحديًا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، لذلك سيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤيتها، وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.