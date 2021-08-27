«نواف» شاب يمتهن غسيل السيارات بمنزله: الأرباح تتخطى الـ30 ألف شهريا (فيديو)

محررو المناطق

في صورة من صور الاصرار علي النجاح، أقدم الشاب نواف الشميمري في كسر جميع الحواجز وامتهن غسيل السيارات في منزله، لتتخطى أرباحه شهريًا 3 آلاف ريال.

وقال الشاب، خلال لقائه ببرنامج “120”، المذاع على فضائية الإخبارية، إن العائد المادي من غسيل السيارات مُجزٍ، موضحًا أنه يحصل في اليوم على 250 ريال تقريبا حسب نوع السيارة، فيما تتراوح أرباحه الشهرية ما بين 2500 إلى 3500 ريال، ويتوقف ذلك على حجم ووقت الأعمال فأثناء الدراسة يتوقف عن العمل.

وأضاف الشاب نواف الشميمري أن المترددين علي المغسلة أكثرهم من أخوته وأصدقائه وأهل بيته والأقارب، لافتًا إلى أن أغلب مغاسل السيارات تحصل يوميًّا على أرباح تصل إلى 800 ريال، وهذا للغسيل السيئ، أما إذا كانت تقدم خدمات مميزة فمن الممكن أن يصل إلى 1500 ريال.

وأشار “الشميمري” إلى أن مغاسل السيارات مهنة مربحة فتتجاوز في بعض الأحيان أرباحها 30 ألف ريال بالشهر، وذلك يعتمد على مستوى الخدمة المقدمة للعميل.