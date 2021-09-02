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«وزراء الداخلية العرب» يدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط

«وزراء الداخلية العرب» يدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط

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«وزراء الداخلية العرب» يدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط

«وزراء الداخلية العرب» يدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1021653
المناطق - واس

نددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية المستمرة التي تسعى من خلالها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية، في أراضي المملكة، والتي كانت آخرها محاولة مدينة خميس مشيط اليوم الجمعة بطائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات التحالف، من اعتراضها وتدميرها.

ووصفت ، في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس ، هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، بـ ” الممارسات العدائية الممنهجة ” والتي تمثل جرائم حرب يتوجب إيقافها والمساءلة عنها .

وجددت ، الأمانة في بيانها ، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها، مشيدة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها .

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