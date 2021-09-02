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«الأمن البيئي» يوقف 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

«الأمن البيئي» يوقف 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=1021661
المناطق - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 29 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 19 مواطنًا و10 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1263 رأسًا من الإبل و1140 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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