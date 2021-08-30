«المملكة» تستعد لإنطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلاج الأسنان

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تستعد المملكة لإنطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلاج عصب وجذور الأسنان، في الفترة من 7 أكتوبر إلى 9 أكتوبر 2021، الذي تقيمه الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان.

وأوضح استشاري ورئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان الدكتور خالد مرداد أن المؤتمر يضم عددًا من المتحدثين العالميين والمحليين منهم خبراء ومخترعون في تخصص علاج عصب وجراحه جذور الأسنان يناقشون ضمن محاضرات تفاعليه أهم المستجدات والاختراعات في التخصص والتى ستخدم سوق العمل واحتياج جميع الفئات ابتداء من الطلبه إلى الاستشاريين والباحثين”.

وأتاحت الجمعية التسجيل في المؤتمر من خلال الرابط التالي : https://sesociety.sa/events/ses_21_conference/