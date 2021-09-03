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«الصحة» تكشف سبب أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا

«الصحة» تكشف سبب أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1021667

كشفت وزارة الصحة عن أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً النظر إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 174 حالة مؤكدة وتعافي 202 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2788 حالة منها 803 حالات حرجة

وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 544985 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 533632 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8565 حالة

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