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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 مسؤولين في المخابرات الإيرانية

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 مسؤولين في المخابرات الإيرانية

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لحماية البيانات.. «توكلنا» يكشف طريق تفعيل «التحقق عبر السمات الحيوية»

لحماية البيانات.. «توكلنا» يكشف طريق تفعيل «التحقق عبر السمات الحيوية»
http://almnatiq.net/?p=1021668
المناطق ـ الرياض:

كشف تطبيق “توكلنا”، عن خطوات تفعيل خدمة “التحقق عبر السمات الحيوية”، وذلك لضمان الحماية الإضافية لمعلومات المُستخدمين.

 

وشدد على أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عند فتح التطبيق بأحدى طرق الحماية الخاصة بالجوال وهي بصمة الإصبع، والتعرف على الوجه، والتعرف بالرقم السري.

 

ولفت إلى أن أنه يمكن تفعيل الخدمة عبر التوجه إلى الحساب، ومن ثم الضغط على زر التحقق عبر استخدام السمات الحيوية للتفعيل أو الإلغاء.

 

وأشار إلى أن الخدمة تعمل في حال خروج المُستخدم من التطبيق، والعودة دون تسجيل الخروج.

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