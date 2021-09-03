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مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

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مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1021695
المناطق_ وكالات

كشفت مصادر من حركة طالبان،أن عناصرها نجحت في السيطرة على جميع أنحاء أفغانستان، بحسب ما ذكرته قناة العربية منذ قليل.

وكانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم “طالبان” الحنفي وردك على حسابه في “تويتر” أنه “تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير”.

وكانت تقارير إعلامية تتحدث عن فشل محاولة “طالبان” لاقتحام بنجشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة

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