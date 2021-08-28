وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 مسؤولين في المخابرات الإيرانية

المناطق_ وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 4 مسؤولين في المخابرات الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن المسؤولين الإيرانيين هم علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن “الأربع مسؤولين متهمين باستهداف الأمريكيين والإيرانيين المنشقين خارج إيران في إطار حملة واسعة لتكميم أفواه منتقدي الحكومة الإيرانية”.

ويستمر نظام طهران في الترهيب والتصفية الجسدية والمضايقات عابرة الحدود لتلاحق معارضي إيران بالخارج، في قمع عابر للحدود يستهدف استئصال الانتقادات.

ووثقت منظمة “فريدوم هاوس” (غير حكومية)، 608 حالات من المضايقات الحكومية وترهيب النشطاء الأجانب.