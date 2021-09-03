المملكة تشارك في مناورات «النجم الساطع 2021» بمصر (فيديو)

محررو المناطق

شاركت المملكة اليوم (الجمعة)، في مناورات تمرين “النجم الساطع 2021” التي انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر، بمشاركة 21 دولة.

وتهدف المناورات التي تشارك فيها دول أمريكا، وبريطانيا، واليونان، وقبرص، والأردن، وباكستان، إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة.

وتعمل المناورات أيضاً على تطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.