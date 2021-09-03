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«الداخلية»: إضافة 3 مخالفات لبروتوكولات كورونا الخاصة بالمنشآت

خلال أسبوع..«أمانة الشرقية» تضبط 97 مخالفة لإجراءات كورونا بالخفجي

خلال أسبوع..«أمانة الشرقية» تضبط 97 مخالفة لإجراءات كورونا بالخفجي

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خلال أسبوع..«أمانة الشرقية» تضبط 97 مخالفة لإجراءات كورونا بالخفجي

خلال أسبوع..«أمانة الشرقية» تضبط 97 مخالفة لإجراءات كورونا بالخفجي
http://almnatiq.net/?p=1021728
المناطق - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخفجي الأسبوع الماضي 104 جولات رقابية، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع ، نتج عنها ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 158 كجم.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بمدن ومحافظات المنطقة.

 

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