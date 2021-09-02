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الإرياني عن اختطاف مليشيا الحوثي لفنان يمني: لاتختلف عن القاعدة وداعش

الإرياني عن اختطاف مليشيا الحوثي لفنان يمني: لاتختلف عن القاعدة وداعش

دولي
ضبط مواطنين ارتكبا مخالفات صيد بمحمية ملكية بالمدينة

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الإرياني عن اختطاف مليشيا الحوثي لفنان يمني: لاتختلف عن القاعدة وداعش

الإرياني عن اختطاف مليشيا الحوثي لفنان يمني: لاتختلف عن القاعدة وداعش
http://almnatiq.net/?p=1021736

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني،بجرائم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي كان آخرها خطف الفنان اليمني إصيل علي أبو بكر بعد أن داهمت أحد حفلات الزفاف التي كان يحييها.

وقال  الوزير عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، إن هذا التصرف امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته بحق الفنانين خلال سنوات الانقلاب، ومساعيها فرص طقوسها الداعشية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح الإرياني، أن هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لمليشيا الحوثي، وتؤكد من جديد إنها لا تختلف عن تنظيمي “القاعدة، وداعش”، وتعطي مؤشر واضح عن حالة الحقوق والحريات والمستقبل المظلم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مخططها الانقلابي والتسلط على رقابهم.

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