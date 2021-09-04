حالة الطقس اليوم في المملكة..سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تتعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.