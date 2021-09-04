مواعيد مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021.. مواجهات قوية حافلة بالندية

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تقام اليوم، السبت 4 سبتمبر 2021، عدد من المباريات القوية بين الفرق المختلفة، إذ يضم جدول مواعيد مباريات اليوم، مواجهات أوروبية خالصة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. وإليكم أبرز المواجهات:

فرنسا تواجه أوكرانيا

يواجه المنتخب الفرنسي، اليوم السبت 4 سبتمبر، نظيره الأوكراني، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي بريميم 1.

الجبل الأسود في مواجهة هولندا

يواجه منتخب الطواحين، اليوم، السبت 4 سبتمبر 2021 في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، منتخب الجبل الأسود، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي بريميم 2.

كرواتيا في مواجهة سلوفاكيا

يخوض المنتخب الكرواتي مواجهة قوية اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، أمام منتخب سلوفاكيا، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي بريميم 2.

البرتغال في مواجهة قطر

يواجه المنتخب القطري، اليوم السبت 4 سبتمبر، في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مساءً مكة المكرمة، وذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ يشارك العنابي في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، ضمن المجموعة الأولى المؤهلة، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، ومن المقرر أن تذاع عبر (FIFA Youtube).

روسيا في مواجهة قبرص

يواجه المنتخب الروسي، اليوم السبت 4 سبتمبر، نظيره القبرصي، في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 2 بريميم.

تركيا في مواجهة جبل طارق

يواجه المنتخب التركي، اليوم السبت 4 سبتمبر، نظيره منتخب جبل طارق، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يذاع عبر شاشة بي إن سبورتس إكسترا إتش دي 1.