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«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج

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«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج
http://almnatiq.net/?p=1021779
كشف الباحث في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت بالمملكة.
وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،بأجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرا”
وأضاف:”إنه من متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى دول عمان واليمن والإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن أجزاء من الغربية والشمالية والوسطة والشرقية تشهد هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية.
وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير له حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تتعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

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