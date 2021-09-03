لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية

أعلنت وكالة رويترز، أن شركة جوجل قررت إغلاق حسابات البريد الإلكتروني التابعة للحكومة الأفغانية السابقة. ونقلت وكالة رويترز عن شخص مطلع إن جوجل أغلقت بشكل مؤقت عددا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية مع تزايد المخاوف من حصول حركة طالبان على البيانات التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.

ولم تؤكد جوجل إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، لكن الشركة قالت في في بيان لها، إنها تراقب الوضع في أفغانستان و”تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع الانسحاب الغربي من أفغانستان، استطاعت حركة “طالبان” السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، في 15 أغسطس، وذلك بعد توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته “لأسباب إنسانية”.