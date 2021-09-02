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اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا

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اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا

اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا
http://almnatiq.net/?p=1021788
محررو المناطق:

كشفت مصادر أمنية يمنية، اعتقال القيادي الحوثي وأبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني حسن علي العماد، الذي يعد من أخطر قيادات ميليشيا الحوثي العقائدية.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد جرى اعتقال القيادي الحوثي، على يد أمن الحدود الأسبوع الماضي، وذلك أثناء عودته متنكرا من إيران، عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة.

والعماد، متزوج من إيرانية ولديه منزل في طهران، ويعد والده يحيى العماد، أحد أبرز المرجعيات الدينية التي نشأت في إيران، وأيضا من أبرز مؤسسي الحركة الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن.

وذكرت تقارير صحفية، أن حسن العماد، كان قد انتقل رفقة أشقائه إلى طهران، مع والدهم المقيم في مدينة قم الإيرانية، في تسعينيات القرن الماضي، وذلك ضمن مشروع «ابتعاث إيراني» تكفلت به السفارة الإيرانية في صنعاء.

وبحسب التقارير، تلقى القيادي الحوثي وأشقاؤه التعاليم العقائدية الإثناعشرية في الحوزات والمدارس الإيرانية، حيث جرى تأهيلهم ليصبحوا فبما بعد دعاة للمذهب الإيراني في اليمن.

كما يدير العماد مجموعة منظمات وجمعيات خيرية حوثية تعمل على تنفيذ أجندة المشروع الإيراني في اليمن ومنها تنظيم مستقبل العدالة ومؤسسة العلم والعمل، واشترك عام 2006 في التمويل والإشراف على خلية حوثية خططت لاغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وكان العماد حينها متواجدا في طهران وعاد لليمن في 2011، بحسب التقارير.

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