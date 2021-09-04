الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

عبرت الأمم المتحدة، عن إدانتها لهجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية.
ونقلت وكالات الأنباء العالمية، عن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله، ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تعليق الأمم المتحدة على انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن، إن «القانون الدولي واضحا جدًا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية التحتية المدنية».
وأضاف دوجاريك: «نحن قلقون أيضًا بشأن تجدد القتال والخسائر البشرية، التي نراها حول مأرب، وأعتقد أنه من المهم جدًا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية».
التعليقات (٠) اضف تعليق