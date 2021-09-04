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الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

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الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=1021793
المناطق- واس:

عبرت الأمم المتحدة، عن إدانتها لهجوم مليشيات الحوثي ‏على مطار أبها الدولي بالمملكة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية ‏المدنية.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية، عن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله، ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تعليق الأمم المتحدة على ‏انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن، إن «القانون الدولي واضحا جدًا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية ‏التحتية المدنية».

وأضاف دوجاريك: «نحن قلقون أيضًا بشأن تجدد القتال والخسائر البشرية، التي نراها حول مأرب، ‏وأعتقد أنه من المهم جدًا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية».

 

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