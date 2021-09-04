احدث الأخبار

«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية
أبرز المواد
 اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا
أبرز المواد
 «الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج
أبرز المواد
 مواعيد مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021.. مواجهات قوية حافلة بالندية
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم في المملكة..سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مُفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
أهم الاخبار
 بواقعة نادرة.. ولادة طفلة في جنوب أفريقيا بشيخوخة مُبكرة
منوعات
 القبض على مواطن سرق 30 ألف ريال من أحد المحلات بحائل
منطقة حائل
 السماح لمواطني المملكة بدخول أذريبجان ابتداءً من 6 سبتمبر
محليات
«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص

«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص

أبرز المواد
الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة

الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة

منطقة مكة المكرمة
الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

أبرز المواد
لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية

لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية

أبرز المواد

«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص

«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص
http://almnatiq.net/?p=1021807

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا هامًا، اليوم السبت، بشأن هطول أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تتعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج
«الإنذار المبكر» للأرصاد ينبه: أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية بهذه المناطق

«الإنذار المبكر» للأرصاد ينبه: أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية بهذه المناطق
 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*