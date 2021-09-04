«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا هامًا، اليوم السبت، بشأن هطول أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تتعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.