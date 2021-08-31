احدث الأخبار

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)
محليات
 مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس
أبرز المواد
 غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة
أبرز المواد
 تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة
أبرز المواد
 «الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية
أبرز المواد
 اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا
أبرز المواد
 «الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج
أبرز المواد
 مواعيد مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021.. مواجهات قوية حافلة بالندية
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم في المملكة..سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

محليات
مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

أبرز المواد
غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

أبرز المواد
تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

أبرز المواد

تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة
http://almnatiq.net/?p=1021811
محررو المناطق:

طبقت بلدية شرق الطائف الفرعية، لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأعلى، على إحدى كبرى أسواق المواد الغذائية بالطائف، نظير بيعها لمواد غذائية ولحوم فاسدة ويظهر عليها علامات التلف والفساد وتتلف المضبوطات.

يأتي هذا في وقت واصلت فيه وكالة المشاريع تنفيذ أعمال طلاء الأرصفة وخطوط الطرق ومحددات المسارات للشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج الأحياء، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري وتعزيزاً لجهود القضاء على أشكال التشوهات البصرية.

فيما كثفت الأمانة من جهود النظافة ورفع المخلفات بالأراضي الفضاء والساحات بنطاق غرب الطائف، وتعزيز القضاء على التشوهات البصرية، ضمن خطط تحسين المشهد الحضري بأحياء الطائف.

 

روابط ذات صلة

إغلاق مرفق غذائي لم يتقيد بالاشتراطات الصحية غرب الطائف

إغلاق مرفق غذائي لم يتقيد بالاشتراطات الصحية غرب الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*