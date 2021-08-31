تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

محررو المناطق:

طبقت بلدية شرق الطائف الفرعية، لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأعلى، على إحدى كبرى أسواق المواد الغذائية بالطائف، نظير بيعها لمواد غذائية ولحوم فاسدة ويظهر عليها علامات التلف والفساد وتتلف المضبوطات.

يأتي هذا في وقت واصلت فيه وكالة المشاريع تنفيذ أعمال طلاء الأرصفة وخطوط الطرق ومحددات المسارات للشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج الأحياء، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري وتعزيزاً لجهود القضاء على أشكال التشوهات البصرية.

فيما كثفت الأمانة من جهود النظافة ورفع المخلفات بالأراضي الفضاء والساحات بنطاق غرب الطائف، وتعزيز القضاء على التشوهات البصرية، ضمن خطط تحسين المشهد الحضري بأحياء الطائف.