«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المقاتلة فريدة اليزيدي، والتي تنتمي لأول دفعة نسائية في وحدات الجيش وذلك بعد أن قامت وزارة الدفاع بنشر صورتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقة: «سعودية.. شامخة أبية».

وفريدة اليزيدي واحدة من دفعة مجندات سعوديات أصبحن أولى مقاتلات في القوات المسلحة، بعدما أنهين دورة تدريبية في مركز عسكري نسائي افتتح بالرياض، ضمن خطط واسعة لتمكين النساء.

ونظمت هيئة الأركان العامة السعودية حفل تخرج للدفعة النسائية الأولى، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول مركز من نوعه في البلاد. ونشرت وزارة الدفاع صورًا ومقاطع فيديو لحفل التخريج، قبل أن تنشر في اليوم التالي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يروي تفاصيل تدريب الخريجات.

https://twitter.com/modgovksa/status/1433791896883712003?s=20