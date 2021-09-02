احدث الأخبار

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)
محليات
 غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة
أبرز المواد
 تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة
أبرز المواد
 «الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية
أبرز المواد
 اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا
أبرز المواد
 «الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج
أبرز المواد
 مواعيد مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021.. مواجهات قوية حافلة بالندية
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم في المملكة..سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مُفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
أهم الاخبار
«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

محليات
غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

أبرز المواد
تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

أبرز المواد
«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص

«الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص

أبرز المواد

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)
http://almnatiq.net/?p=1021817
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المقاتلة فريدة اليزيدي، والتي تنتمي لأول دفعة نسائية في وحدات الجيش  وذلك بعد أن قامت وزارة الدفاع بنشر صورتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقة: «سعودية.. شامخة أبية».
وفريدة اليزيدي واحدة من دفعة مجندات سعوديات أصبحن أولى مقاتلات في القوات المسلحة، بعدما أنهين دورة تدريبية في مركز عسكري نسائي افتتح بالرياض، ضمن خطط واسعة لتمكين النساء.
ونظمت هيئة الأركان العامة السعودية حفل تخرج للدفعة النسائية الأولى، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول مركز من نوعه في البلاد. ونشرت وزارة الدفاع صورًا ومقاطع فيديو لحفل التخريج، قبل أن تنشر في اليوم التالي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يروي تفاصيل تدريب الخريجات.
https://twitter.com/modgovksa/status/1433791896883712003?s=20

روابط ذات صلة

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع المناطق.. الشروط ومواعيد التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجميع المناطق.. الشروط ومواعيد التقديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*