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غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة
http://almnatiq.net/?p=1021819
محررو المناطق:

نفذت فرق أمانة «منطقة حائل» الرقابية، 602 جولة رصدت من خلالها 569 منشأة مستوفية للاشتراطات والاحترازات الوقائية، جرى خلالها إغلاق 33 منشأة لتدني مستوى النظافة.

وقال حساب الأمانة الرسمي على موقع تويتر: «حرصا على سلامة المجتمع، نفذت فرقنا الرقابية 602 جولة رصدت من خلالها 569 منشأة مستوفية للاشتراطات والاحترازات الوقائية، وتم إشعار وإغلاق 33 منشأة لتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية.

وسبق، وأن أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة حائل، عددا من المستودعات لعدم وجود تراخيص تجارية وتدني مستوى النظافة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

 

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