احدث الأخبار

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)
محليات
 مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس
أبرز المواد
 غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة
أبرز المواد
 تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة
أبرز المواد
 «الوطني للأرصاد»: هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بمحافظة العيص
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين تخصصا في سرقة حقائب اليد النسائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية
أبرز المواد
 اليمن..كواليس القبض على أخطر قيادي حوثي لدى عودته من إيران متنكرا
أبرز المواد
 «الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج
أبرز المواد
 مواعيد مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021.. مواجهات قوية حافلة بالندية
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم في المملكة..سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

«سعودية.. شامخة أبية».. وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة فريدة اليزيدي (صورة)

محليات
مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

أبرز المواد
غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

غلق 33 منشأة بـ«حائل» لمخالفاتها الاحترازات الوقائية وتدني مستوى النظافة

أبرز المواد
تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف لعرضها مواد غذائية فاسدة

أبرز المواد

مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس
http://almnatiq.net/?p=1021825
المناطق- وكالات:

لقي 17 أفغانيا مصرعهم، إثر إطلاق عناصر من حركة طالبان، مساء الجمعة، نيران كثيفة في العاصمة الأفغانية كابول احتفالا بسيطرتها على ولاية بنجشير، بعد مواجهات مع المقاومة الشعبية.

وقالت مصادر طبية أفغانية، إن عمليات إطلاق النار ليلة أمس، في العاصمة كابل، أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وإصابة 41 أخرين، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، التي تعد أخر بؤرة للمقاومة المناهضة للحركة في البلاد.

وكتب المتحدث باسم «طالبان» الحنفي وردك يقول عبر «تويتر»: «تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير».

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*