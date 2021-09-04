مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

المناطق- وكالات:

لقي 17 أفغانيا مصرعهم، إثر إطلاق عناصر من حركة طالبان، مساء الجمعة، نيران كثيفة في العاصمة الأفغانية كابول احتفالا بسيطرتها على ولاية بنجشير، بعد مواجهات مع المقاومة الشعبية.

وقالت مصادر طبية أفغانية، إن عمليات إطلاق النار ليلة أمس، في العاصمة كابل، أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وإصابة 41 أخرين، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، التي تعد أخر بؤرة للمقاومة المناهضة للحركة في البلاد.

وكتب المتحدث باسم «طالبان» الحنفي وردك يقول عبر «تويتر»: «تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير».