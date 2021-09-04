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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر في المملكة.. عيار 21 يسجل 192.74 ريالا

أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر في المملكة.. عيار 21 يسجل 192.74 ريالا

أبرز المواد
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

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مصادر أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

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أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر في المملكة.. عيار 21 يسجل 192.74 ريالا

أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر في المملكة.. عيار 21 يسجل 192.74 ريالا
http://almnatiq.net/?p=1021833
محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم، السبت 4 سبتمبر 2021، ارتفاعا طفيفا بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 220.27 ريال (58.74 دولار).

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الممكلة كالتالي:

– سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، ارتفع إلى 220.27 ريال (58.74 دولار).

– ارتفع جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 192.74 ريال (51.40 دولار).

– كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في المملكة، إلى 165.21 ريال (44.05 دولار).

وفيما يخص أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 128.49 ريال (34.26 دولار).

وعن سعر الأوقية والجنيه الذهب، سجل سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة، نحو 6855 ريالا (1828 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1541.91 ريال (411.18 دولار).

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