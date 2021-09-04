أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر في المملكة.. عيار 21 يسجل 192.74 ريالا

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم، السبت 4 سبتمبر 2021، ارتفاعا طفيفا بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 220.27 ريال (58.74 دولار).

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الممكلة كالتالي:

– سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، ارتفع إلى 220.27 ريال (58.74 دولار).

– ارتفع جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 192.74 ريال (51.40 دولار).

– كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في المملكة، إلى 165.21 ريال (44.05 دولار).

وفيما يخص أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 128.49 ريال (34.26 دولار).

وعن سعر الأوقية والجنيه الذهب، سجل سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة، نحو 6855 ريالا (1828 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1541.91 ريال (411.18 دولار).