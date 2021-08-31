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مدون أمريكي يتحدث عن احترام النساء في المملكة.. ماذا قال؟ (فيديو)

مدون أمريكي يتحدث عن احترام النساء في المملكة.. ماذا قال؟ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1021840
محررو المناطق:

في رسالة وجهها للشعب الأمريكي، كشف مدون عن سعادته لما لمسه ووجده من احترام وتقدير وحب العائلة واحترام النساء في المملكة، وذلك بعد أن قضى في المملكة فترة طويلة.

وقال المدون الأمريكي، في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على موقع تويتر: «لم أجد في حياتي مثيلًا للكرم والضيافة والاحترام الذي أظهره لي السعوديون.. إنه لأمر مذهل، كلنا نمر بتجارب في حياتنا ويمكن للعالم أجمع أن يتعلم من الثقافة السعودية، وأنا واثق من وجود ثقافات أخرى في العالم تتمتع بحسن الضيافة والكرم».

وأضاف المدون: «لا تسيئوا فهمي، ولكن أنا أحكي من واقع تجربتي هنا في السعودية، وجدت حسن الضيافة والكرم والاحترام، ولم يسبق لي أن عشت شيئًا كهذا في حياتي، وهذا ما جعلني أطيق العيش بعيدًا عن الولايات المتحدة لمدة 11 عامًا».

وتابع: «في كل مكان في العالم تجد الناس يقدرون العلاقات الاجتماعية، لكن العلاقات هنا بالغة الأهمية.. أحب ما تفعله العائلات.. أحيانًا أذهب للتجول ليلًا، وأجد الحدائق الجميلة في كل مكان وعندما تذهب للتنزه ليلًا أو في العطلات ترى الحدائق تحفل بالعائلات التي تتنزه وتجلس على البطانيات والأطفال الصغار يركضون ويركبون دراجاتهم ويقضون أسعد أوقات حياتهم.. إنه منظر بديع حقًّا.. التركيز على العائلة أمر في غاية الأهمية».

وأكمل: الطريقة التي يعاملون بها النساء ستفاجئكم.. فوسائل الإعلام تخبرنا أنهم يعاملون النساء بسوء.. النساء تعامل بأفضل طريقة وببالغ الاحترام.. إذا دخلت امرأة إلى المصرف ستذهب فورًا إلى مقدمة الصف، وحتى إن لديهم صف مخصص للنساء، فإيمانهم».

واستطرد المدون الأمريكي: «العقيدة الإسلامية تعلمهم أن الشخص الأهم في العائلة هو الأم وثاني أهم شخص هو الأم وثالث أهم شخص هو الأم، وهذا ما يعلمهم دينهم، لذا فالنساء يعاملون جيدًا وهن يرتدين الزي الأسود لأن هذه رغبتهن يحبون ارتداء الزي الأسود ويفخرون بدينهم، كما أن الكثير من التعاليم الإسلامية تتحدث عن العائلة والأم والجيران والأقارب».

 

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