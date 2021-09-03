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رابط التسجيل في وظائف«الدفاع المدني»..الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

رابط التسجيل في وظائف«الدفاع المدني»..الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

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رابط التسجيل في وظائف«الدفاع المدني»..الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

رابط التسجيل في وظائف«الدفاع المدني»..الشروط المطلوبة وخطوات التقديم
http://almnatiq.net/?p=1021844
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن رابط التسجيل في وظائفها الشاغرة التي أعلنت عنها قبل أسبوع.
وقالت المديرية، إنه يمكن التقدم  والتسجيل للوظائف من خلال الرابط التالي:(https://jobs.998.gov.sa/).
وكان الدفاع المدني فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي يوم السبت الماضي واستمرَّ حتى الخميس الموافق 25/1 /1443هـ عبر بوابو «أبشر- توظيف». وحددت ، نحو 4 شروط للتطوع و9 التزامات من أبرزها الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.
وأوضح الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني أنَّ من شروط التطوع أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال الدفاع المدني .
أن لا يقل عمره عن 18عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي ، وفقًا للدفاع المدني.
ومن التزامات المتطوع الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية، وتلبية النداء في أسرع وقت، والتقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر .
وكذلك الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء الأسرار العمل المكلف به، والالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه، وإشعار الجهة المختصة عن أي تغييرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه، وفقًا للدفاع المدني. وأيضًا، التطوع لمدة لا تقل عن سنة تجدد حسب رغبة المتطوع، والمحافظة على العُهْدة المسَلَّمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها، مع ضمان إعادتها عند ترك عمله التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسؤولية، وعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفيه أو إعلاميه تتعلق بالعمل التطوعي، وفقًا للدفاع المدني.

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