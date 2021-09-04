«دلتا» يهاجم الأطفال الأمريكيين بعنف.. اعرف التفاصيل

المناطق- وكالات:

قالت دراستان أمريكيتان، إن الأطفال أكثر عرضة لدخول المستشفيات وسط انتشار لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى سريعة الانتشار.

وبحسب الدراستين اللتين أجرتهما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة، فإنه رغم ذلك يبدو أن الأطفال لم يتعرضوا للإصابة بأمراض أكثر خطورة، تتطلب دخول العناية المركزة، على سبيل المثال، مما كانت عليه في الطفرات الفيروسية السابقة.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًّا بعد صدور تقرير وظائف مخيب للآمال، وإلقاء اللوم على انخفاض معدلات التوظيف بسبب انتشار متحور دلتا.

وكشفت إدارته النقاب عن خطة بقيمة 65 مليار دولار للاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل، وتشبيهه الاقتراح بمهمة أبولو بالقمر.