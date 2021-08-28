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بعد 12 عامًا من الخبرة.. جامعة الملك فيصل تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميز لعام 2021

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بعد 12 عامًا من الخبرة.. جامعة الملك فيصل تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميز لعام 2021

بعد 12 عامًا من الخبرة.. جامعة الملك فيصل تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميز لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1021859
حصلت جامعة الملك فيصل على جائزة بلاكبورد (Blackboard) لفئة التميز في تمكين التعليم من خلال منصة بلاكبورد(Blackboard) التعليمية للعام 2021 (Blackboard spotlight Awards: Education Empowerment)، وتُمنح هذه الجائزة تقديرًا لشركاء بلاكبورد الاستثنائيين الذين أظهروا مساهمة مثالية في مجال التعليم من مجتمع بلاكبورد (Blackboard) حول العالم، الذين تم الاعتراف بعملهم كمساهمة مهمة ونموذجية في مجال التعليم.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذا الإنجاز يأتي توثيقًا لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عامًا في مجال مواكبة التطورات التعليمية المدعمة باستخدام التقنيات الحديثة، ووجود خطة إستراتيجية واضحة لتطوير إمكانات التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز الخبرة الطويلة المكتسبة، واستثمارها.

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