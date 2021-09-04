«الأرصاد»: رياح وسحب رعدية يضربان محافظتي المهد ووادي الفرع

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا عن حالة طقس اليوم، بمحافظتي المهد ووادي الفرع، حيث يتعرضان لرياح نشطة وسحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا تستمر حتى الـ 9 مساء.

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد، تعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”. وأشار في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.