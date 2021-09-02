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«الأحوال المدنية»: لا يُسجل المولود من «أبشر» الخاص بالأم.. وهذه طريقة تسجيل أبناء المُقيمين

«الأحوال المدنية»: لا يُسجل المولود من «أبشر» الخاص بالأم.. وهذه طريقة تسجيل أبناء المُقيمين

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«الأحوال المدنية»: لا يُسجل المولود من «أبشر» الخاص بالأم.. وهذه طريقة تسجيل أبناء المُقيمين

«الأحوال المدنية»: لا يُسجل المولود من «أبشر» الخاص بالأم.. وهذه طريقة تسجيل أبناء المُقيمين
http://almnatiq.net/?p=1021874
محررو المناطق

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التبليغ عن واقعة الولادة يكون من خلال حساب “أبشر” الخاص بالأب وليس الأم.

 

وشددت على ضرورة الإسراع في التبليغ عن واقعة الولادة، حتى لو اضطر المستشفى لتنويم المولود لفترة تتجاوز الشهر.

 

وبيّنت الوكالة، خطوات تسجيل المولود عبر “أبشر”، حيث تضمنت تسجيل الدخول في حساب “أبشر”، واختيار “خدمات” ومن ثم اختيار “الأحوال المدنية”، وبعدها “خدمة تسجيل المواليد”.

 

وحول طريقة تسجيل المُقيمين للمواليد، أكدت أنه يجب عليهم حجز موعد إلكتروني ومراجعة مكتب الأحوال لتسجيل واقعة الميلاد.

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