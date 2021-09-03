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طالبة بجامعة تبوك تحصل على براءة اختراع لابتكارين أحدهما لتسهيل التسوق (فيديو)

طالبة بجامعة تبوك تحصل على براءة اختراع لابتكارين أحدهما لتسهيل التسوق (فيديو)

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طالبة بجامعة تبوك تحصل على براءة اختراع لابتكارين أحدهما لتسهيل التسوق (فيديو)

طالبة بجامعة تبوك تحصل على براءة اختراع لابتكارين أحدهما لتسهيل التسوق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1021904
محررو المناطق:

منحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الطالبة زهوة البلوي من جامعة تبوك، شهادتين من النماذج الصناعية، لابتكارين، الأول يستهدف تسهيل التسوق، والثاني للتحكم بصنابير المياه.

وقالت «البلوي» في تصريحات متلفزة، إن النموذج الأول والمسمى عربات التسوق ميزته أن العربة تتبع الشخص من خلال ربطها بالبلوتوث بالهاتف النقال، وجاءت هذه الفكرة مع بداية جائحة كورونا لمنع انتقال الفيروس من خلال العربات.

وتابعت: «أما الفكرة الثانية تتمثل في التحكم بصنابير المياه وخصصتها لفئة غالية علينا في المجتمع وهم المكفوفين، لمساعدتهم في التحكم في صنابير المياه لاسيما في الصيف وارتفاع درجات الحرارة».

وكشفت الطالبة، أنها بعد الحصول على براءات الاختراع ستتوجه إلى الشركات أو الجامعات لتتجسد هذه الاختراعات على أرض الواقع.

 

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