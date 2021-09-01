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خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
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محررو المناطق

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 18 محرم وحتى 24 محرم، 16638 مخالفاً.

 

وأوضح البيان الخاص بالحملات الميدانية، أن المضبوطين بينهم 5800 مُخالف لنظام الإقامة، و9383 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1455 مخالفاً لنظام العمل.

 

وبلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 849 شخصًا، 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

 

فيما جرى ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

 

ووصل إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 81211 وافداً مخالفاً، منهم 69315 رجلاً، و11896 امرأة.

 

وأحيل 63491 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وكذلك 3382 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9929 مخالفاً.

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