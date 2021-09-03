غدًا.. انطلاق اختبارات «تعزيز المهارات» في مدارس منطقة الرياض

تنطلق غدًا الأحد اختبارات “تعزيز المهارات” للطلاب والطالبات في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حيث تكون الاختبارات في المقررات الأساسية المستهدفة، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة.

وصرح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قائلا: إن اعتماد هذه الاختبارات من قِبل وزارة التعليم؛ يأتي ضمن تحسين مُخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـــ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة على إتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولاً إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخُطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلَّم المأمولة.

وأضاف: الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، حتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

وتابع: اختبارات “تعزيز المهارات” ستنطلق للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الأحد الموافق 1443/1/28هـ، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 1443/2/5هـ، كما دعا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات “تعزيز المهارات” مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.