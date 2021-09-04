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ماهي قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان؟.. طبيب يجيب

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ماهي قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان؟.. طبيب يجيب

ماهي قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان؟.. طبيب يجيب
http://almnatiq.net/?p=1021914
المناطق- وكالات:

نصح طبيب روسي، الأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان، باتباع نظام غذائي معين لتجنب الانتكاس.

وقال ألكسندر مياسنيكوف، في تصريحات متلفزة، إنه للأسف معظم المنتجات الغذائية التي ينصح بتناولها في هذه الحالة، لم تثبت فعاليتها. فما هي الأطعمة التي ينبغي إضافتها إلى النظام الغذائي، وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

وأضاف الطبيب الروسي: «كان يوصى سابقا بتناول أطعمة وفيتامينات للوقاية من السرطان. ولكن ليس لدى الخبراء ما يثبت فعالية هذه الأطعمة والفيتامينات، مثل فيتامين D والكالسيوم والطماطم».

وتابع: «لا تركزوا على أنواع معينة من الأطعمة، تناولوا ما يعجبكم. ولا حاجة لإجبار النفس على تناول طعام معين. ولكن يجب ألا تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية عالية. لأن زيادة الوزن هو عامل خطر لسرطان الثدي والأمعاء، وفي نفس الوقت يجب عدم تخفيضه. ويفضل التركيز على الخضروات والفواكه».

وبحسب «مياسنيكوف»، فإن الأطعمة التي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي: البقول، الثوم، الشاي الأخضر، الأسماك، والتقليل من تناول اللحوم.

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