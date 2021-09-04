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«الأرصاد» تحذر: تعرض محافظة شرورة لرياح نشطة وسحب رعدية

«الأرصاد» تحذر: تعرض محافظة شرورة لرياح نشطة وسحب رعدية

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«الأرصاد» تُحذر من سحب رعدية على شرورة

«الأرصاد» تُحذر من سحب رعدية على شرورة

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«الأرصاد» تحذر: تعرض محافظة شرورة لرياح نشطة وسحب رعدية

«الأرصاد» تحذر: تعرض محافظة شرورة لرياح نشطة وسحب رعدية
http://almnatiq.net/?p=1021920

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في محافظة شرورة، حيث تتعرض لرياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد، تعرض عدة مناطق بالمملكة إلى سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وبين هذه المناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”. وأشار في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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