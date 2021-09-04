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مُختص: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمملكة خلال الأسابيع القادمة

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مُختص: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمملكة خلال الأسابيع القادمة

مُختص: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمملكة خلال الأسابيع القادمة
http://almnatiq.net/?p=1021922
محررو المناطق

توقع المحلل في شؤون الطقس عقيل العقيل، حدوث انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خاصة الصغرى منها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وأوضح العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن انخفاض الحرارة يتزامن مع دخول فصل الخريف الذي بدأ يوم 1 سبتمبر الجاري.

 

ونوه إلى أن الرطوبة ستكون مرتفعة على السواحل الغربية والشرقية، وستؤدي إلى إحساس أعلى بدرجات الحرارة.

 

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