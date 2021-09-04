تعقيم المسجد النبوي 10 مرات يومياً.. وشرائح ذكية لغسل السجاد (فيديو)

محررو المناطق

كشف مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بندر الحسيني، عن إضافة شرائح ذكية لمعظم سجاد المسجد النبوي الشريف، لتنظيم عملية غسلها وتحديد فترات تغيير سجاد المسجد.

وقال الحسيني خلال مداخلة مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن غسيل وتعقيم سجاد الحرم النبوي يُجرى 10 مرات يومياً.

ولفت إلى أن نظافة السجاد تتم قبل وبعد الصلاة بمواد صديقة للبيئة، كما أن هناك مغسلة خاصة للسجاد تعمل بشكل دوري على مدار الساعة.