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سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار

سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار

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سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار

سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار
http://almnatiq.net/?p=1021951
المناطق- وكالات:

أجرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، اختبارا لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)، تخلله انطلاق صافرات الإنذار ورشقات إطلاقات نارية.

وذكر مستشاري مكتب الأمن الإقليمي للسفارة الأمريكية في بغداد (RSO)، اليوم، أن مكتب الأمن الإقليمي في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، س بإجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM).

وأضاف: «وسوف يتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية ابتداءا من الساعة 1300 من ظهر هذا اليوم السبت المصادف 9/4. سوف يستمر الاختبار لحوالي ساعتين».

 

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