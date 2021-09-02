سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار

المناطق- وكالات:

أجرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، اختبارا لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)، تخلله انطلاق صافرات الإنذار ورشقات إطلاقات نارية.

وذكر مستشاري مكتب الأمن الإقليمي للسفارة الأمريكية في بغداد (RSO)، اليوم، أن مكتب الأمن الإقليمي في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، س بإجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM).

وأضاف: «وسوف يتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية ابتداءا من الساعة 1300 من ظهر هذا اليوم السبت المصادف 9/4. سوف يستمر الاختبار لحوالي ساعتين».