الكشف عن آلية تحمل الدولة لـ«القيمة المُضافة» على الخدمات التعليمية الأهلية

محررو المناطق

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المُقدمة إلى المواطنين.

وبيّنت الهيئة، أن ذلك يشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية، الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

ونوهت إلى أن ذلك يأتي ذلك تطبيقاً للأمر الملكي رقم (أ/86)، القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

ولفتت إلى أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تتضمن الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها.

وأشارت إلى أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها.

ودعت الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة إلى التحقق من أن المُستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي، وأن يتم إدارج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به، مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

وناشدت العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن بالإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.