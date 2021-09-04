خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا إعصار آيدا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا إعصار آيدا.

وقال خادم الحرمين الشريفين :” علمنا بما تعرضت له عدد من الولايات جراء (إعصار آيدا) والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي والمواساة، آملين أن لا تروا أي مكروه”.