احدث الأخبار

«الحياة الفطرية»: استفسارات الراغبين بالصيد البري محل اهتمامنا
محليات
 سيدة تتطوع بطلاء جدران إحدى المدارس في تبوك (فيديو)
أبرز المواد
 سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار
أبرز المواد
 القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا إعصار آيدا
أهم الاخبار
 الكشف عن آلية تحمل الدولة لـ«القيمة المُضافة» على الخدمات التعليمية الأهلية
أبرز المواد
 تعقيم المسجد النبوي 10 مرات يومياً.. وشرائح ذكية لغسل السجاد (فيديو)
محليات
 «الأرصاد» تحذر: تعرض محافظة شرورة لرياح نشطة وسحب رعدية
أبرز المواد
 مُختص: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمملكة خلال الأسابيع القادمة
محليات
 مشهد نادر لسطح الشمس الملتهبة (فيديو)
أهم الاخبار
 «الأرصاد» تُحذر من سحب رعدية على شرورة
أهم الاخبار
 غدًا.. انطلاق اختبارات «تعزيز المهارات» في مدارس منطقة الرياض
أبرز المواد
عاجل

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

«الحياة الفطرية»: استفسارات الراغبين بالصيد البري محل اهتمامنا

«الحياة الفطرية»: استفسارات الراغبين بالصيد البري محل اهتمامنا

محليات
سيدة تتطوع بطلاء جدران إحدى المدارس في تبوك (فيديو)

سيدة تتطوع بطلاء جدران إحدى المدارس في تبوك (فيديو)

أبرز المواد
سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار

سفارة أمريكا ببغداد تجري اختبارا لمنظومة دفاع جوي.. وتطلق صافرات الإنذار

أبرز المواد
القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة

القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة

أبرز المواد

«الحياة الفطرية»: استفسارات الراغبين بالصيد البري محل اهتمامنا

«الحياة الفطرية»: استفسارات الراغبين بالصيد البري محل اهتمامنا
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
http://almnatiq.net/?p=1021974
محررو المناطق

أبدى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حرصه الكامل على الرد على الاستفسارات والاقتراحات التي يوجهها الجمهور والمُهتمين بتنظيم الصيد البري المستدام.

 

وأوضح المركز، أن أغلب الاستفسارات قد سبق ويُجرى الإعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة، مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد.

 

ونوه إلى أنه نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حساب المركز في “تويتر”، كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية “https://t.co/K3Ga8n5lsN?amp=1”.

 

وأشار إلى أنه تم الإعلان مسبقاً عن خدمات منصة فطري، وآليه اصدار التراخيص، كما تجري الإجابة على أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على “تويتر”، وكافة قنوات التواصل مع المركز وفيما يخص الدعم الفني عبر منصة “فطري”.

روابط ذات صلة

الإطاحة بمواطنين ظهرا بفيديو وهما يتباهيان بذبح وعل بالمدينة

الإطاحة بمواطنين ظهرا بفيديو وهما يتباهيان بذبح وعل بالمدينة
8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها

8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*