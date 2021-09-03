«الحياة الفطرية»: استفسارات الراغبين بالصيد البري محل اهتمامنا

محررو المناطق

أبدى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حرصه الكامل على الرد على الاستفسارات والاقتراحات التي يوجهها الجمهور والمُهتمين بتنظيم الصيد البري المستدام.

وأوضح المركز، أن أغلب الاستفسارات قد سبق ويُجرى الإعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة، مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد.

ونوه إلى أنه نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حساب المركز في “تويتر”، كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية “https://t.co/K3Ga8n5lsN?amp=1”.

وأشار إلى أنه تم الإعلان مسبقاً عن خدمات منصة فطري، وآليه اصدار التراخيص، كما تجري الإجابة على أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على “تويتر”، وكافة قنوات التواصل مع المركز وفيما يخص الدعم الفني عبر منصة “فطري”.