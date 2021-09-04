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المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين

المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين
http://almnatiq.net/?p=1021982
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميًا من مجموعة دول العشرين، في التنافسية الرقمية، حسب تقرير (Digital Riser) لعام 2021م.
وقالت هيئة الحكومة الرقمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الصين احتلت المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة العشرين، ثم السعودية، ثم البرازيل، والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية، بينما احتلت أستراليا المرتبة الحادية عشرة ثم المكسيك وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وألمانيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي.

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