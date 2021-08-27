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في لقاء جمع السيسي ونظيره القبرصي..

مصر وقبرص يتفقان على الإسراع في ربط حقل أفردويت بمحطتي الإسالة بدمياط

مصر وقبرص يتفقان على الإسراع في ربط حقل أفردويت بمحطتي الإسالة بدمياط
http://almnatiq.net/?p=1021985
المناطق- وكالات:

اتفق الجانبان المصري والقبرصي، على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «أفروديت» القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية، وذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم، السبت في قصر الاتحادية.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، إذ رحب الرئيس السيسي، بنظيره القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة، لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.

وأضاف «راضي»، أن اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على في هذا السياق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «أفروديت» القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية.

 

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