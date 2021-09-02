هل كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية؟.. استشاري يوضح

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن الحالات التي تحتاج إلى صدمة كهربائية بعد توقف قلب المريض.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية، فهناك حالات معينة فقط هي التي تنفع معها الصدمة الكهربائية.

وتساءل أحد المواطنين في تغريدة عبر حساب الدكتور خالد النمر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أسباب رفض طبيب معالج لأخيه بأحد المستشفيات استخدام الإنعاش القلبي بالصدمة الكهربائية، بعد فشل الإنعاش الطبيعي لتوقف قلبه، وأجاب “النمر” عليه قائلا:” أن الحكم في هذه الحالة تحديداً يعتمد على شكل تخطيط القلب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي CPR.