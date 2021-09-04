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بدعم مركز الملك سلمان.. 452 شخصًا مستفيد من خدمات مركز الأطراف الصناعية بتعز

بدعم مركز الملك سلمان.. 452 شخصًا مستفيد من خدمات مركز الأطراف الصناعية بتعز
مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=1022013
المناطق - واس:

يواصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وخلال شهر أغسطس 2021م، جري تقديم 1,154 خدمة وُزعت على 452 مستفيدًا، بلغت نسبة الذكور منهم 63% ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 1% والمقيمين 99% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 220 مريضًا، وتضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 232 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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