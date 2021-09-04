ضبط أكثر من 3 آلاف مُخالفة لأنظمة العمل والاحترازات بالرياض

محررو المناطق:

ضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 3220 مُخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية.

ووجهت الفرق خلال 16 ألف زيارة ميدانية، 298 إنذارًا للمنشآت المُخالفة، في إطار التأكد من تطبيق قرار توطين قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على المواطنين.

ودعا مدير عام فرع الوزارة، الدكتور محمد الحربي، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «معاً للرصد»، المًتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).